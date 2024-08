Basket Faenza Cinque nuovi coach per l’Academy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) La Raggisolaris Academy arricchisce la sua scuderia di allenatori in vista della prossima stagione, in cui per la prima volta parteciperà all’Under 19 Eccellenza. Sonodella società faentina. Gabriele Romagnoli, che sarà vice dell’Under 17 Eccellenza e capo allenatore dell’Under 17 Silver, Marco Nestori, che si occuperà dell’Under 13, Riccardo Brusa, al quale saranno affidati i piccoli cestisti delle categorie Aquilotti ed Esordienti, Riccardo Bedeschi (foto), che sarà assistente dell’Under 19 Eccellenza e della Divisione Regionale 1 (allenerà una squadra anche nelProject), e Leonardo Agriesti, assistente dell’Under 15 Eccellenza, dell’Under 14 Elite e secondo assistente di Garelli nei Blacks.