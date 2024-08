Assestamento generale di bilancio La minoranza vota a favore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Un’opposizione "responsabile e attenta". È quella che sta portando avanti il gruppo consiliare di"Siamo Longiano", come dice il capogruppo Matteo Venturi (nella foto): "In Consiglio comunale abbiamoto aalla ratifica di una variazione didi Giunta che ha permesso alla Pro loco di organizzare la settimana longianese in maniera più spedita. Senza preconcetti, il nostro voto è statovole anche all’dicon una variazione che assegna, fra le varie risorse, 103mila euro per la sistemazione del marciapiede di via IV Novembre, da tempo insicuro per il transito dei pedoni". Durante l’assemblea, laha posto anche tre domande, fra interrogazioni e interpellanze, alla Giunta.