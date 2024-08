Toscana 100 euro l' ora a medici che tagliano le liste di attesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 - Nuovi indirizzi sul sistema di valutazione dei dirigenti e nuovi criteri generali per i regolamenti aziendali sulla libera professione e sulla produttività aggiuntiva sono alcune novità nell'applicazione del contratto della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, in base a quanto approvato dalla giunta. Tali indirizzi saranno trasmessi alle Asl per la loro attuazione. Riguardo in particolare alla 'produttività aggiuntiva', essa, viene spiegato, pur mantenendo la caratteristica di strumento 'non ordinario', verrà pagata 100l'ora aiche contribuiranno a contenere led'o che decideranno di lavorare in pronto soccorso o negli ospedali delle aree periferiche della. Nella sua ampiezza, il documento, spiega la Regione, fornisce anche indirizzi sull'allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio.