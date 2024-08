San Lorenzo Emozioni indelebili sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Violetta De Nicolais Alzare gli occhi al cielo ed esprimere un desiderio. Domani è la notte di Sane, come da tradizione, si osservano lecadenti, sperando di intravedere un bagliore nel cielo. L’evento tanto atteso da tutti gli appassionati di astronomia e i romantici sognatori, coinvolgeldo milioni di osservatori diin tutto il mondo. Secondo la leggenda, la notte di Sanricorda il martirio del Santo del 258 d.C., le cui ’lacrime’ sono le Perseidi, meteore della cometa ’Swift-Tuttle’ che creano spettacolari scie luminose entrando in collisione con l’atmosfera terrestre. Le Perseidi sono tra gli sciami meteorici più popolari e si possono vedere fino a 100 meteore all’ora in condizioni ottimali di cielo buio.