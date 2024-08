Salasso sulle strisce blu di Nettuno | parcheggiare costa 150€ l’ora

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Rincariblu di1,50€: i residenti chiedono uno sconto per chi vive nel Comune E’ caos a, dove leblu persono diventate un lusso per ricchi turisti e pochi altri cittadini. Fa infatti discutere l’attuale costo per la sosta in questi spazi pubblici, che ha toccato la cifra di 1,50€ al. Una situazione che sicuramente permette al Comune di fare cassa durante questa stagione turistica, ma che viene aspramente criticata dai residenti. Infatti, per l’utilizzo dei posti non ci sarebbero dei trattamenti di riguardo verso chi vive nella nota località balneare del Litorale Romano tutto l’anno.blu da ricchi nel Comune divede un costo alto dei parcheggi, anche se non come mete balneari o turistiche più blasonate. A Roma, eccetto alcune zone, ancora la striscia blu oscilla tra 1€ e 1,20€.