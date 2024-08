Partecipate e nomine | gli accordi sono saltati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) I criteri per lein enti estati votati dalla sola maggioranza osimana ma adessoi nomi che la fanno traballare. Se sembrava chefossero raggiunti per i nominativi nell’ampia coalizione di maggioranza, adesso, di nuovo, pare sia saltato tutto, almeno per quella principale, in Astea e Centro Marche Acque, per cui i latiniani vorrebbero Gilberta Giacchetti, presidente dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente (carica cui eventualmente dovrebbe rinunciare). Il sindaco Francesco Pirani invece spingerebbe per il "suo" Manuel Morichi, commercialista. Il braccio di ferro è ancora in atto tra le varie forze politiche dell’ampia coalizione di maggioranza sfiorando la rottura con gli esponenti delle Liste civiche storiche. Sarebbe esecutiva la revoca di Enrico Angeletti dal Grimani Buttari per far posto a Rosalia Alocco (vicino alle Liste civiche).