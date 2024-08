Ora è tutto chiaro Meghan Markle l’ultimo gesto dalla famiglia reale nel giorno del compleanno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ancora un brutto episodio nei confronti dida parte dellainglese. Unche proprio non è piaciuto a coloro che apprezzano la moglie del principe Harry. Sebbene la coppia non abbia rilasciato commenti su questo tema, siamo sicuri che lei sia molto infastidita e delusa per questo ulteriore comportamento non proprio amichevole.ha infatti festeggiato il suonei giorni scorsi e lale ha fatto qualcosa di poco piacevole. L’attrice americana è arrivata a 43 anni, ma tranne che da Harry esua, non ha ricevuto un trattamento dignitoso. Vediamo insieme cosa è stato fatto da Buckingham Palace in questi ultimi giorni. Leggi anche: “Ho paura per”.