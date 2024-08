Mostro di Firenze nuovo capitolo | Dna ignoto il caso va riaperto Riesumare i corpi di due vittime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Il Dna. Per dissolvere i troppi punti interrogativi che a quasi quarant’anni di distanza dall’ultimo duplice omicidio, sembra l’unica speranza per l’intricatodeldi. Così, nella prima estate senza più un fascicolo in procura (l’ultimo, quello sulla cartuccia “farlocca“ nell’orto del contadino Pietro Pacciani, è stato archiviato alcuni mesi fa) pure la politica mette bocca nella storia giudiziaria più controversa del dopoguerra, tutt’altro che chiusa dalle condanne dei compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti, in concorso con un Pacciani morto prima di ungiudizio.