Morbillo | in Italia 807 casi da inizio anno 90 a luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - In"dal 1 gennaio al 312024 sono stati notificati 807di, di cui 726 (90%) confermati in laboratorio, 24 probabili e 57possibili". Lo riporta l'ultimo bollettino mensile dell'Istituto superiore di sanità. Rispetto al precedente, che indicava 717notificati nei primi 6 mesi, si contano 90 contagi in più. Del totaledisegnalati daa fine, 55 (il 6,7%) sono importati. Nello stesso periodo sono stati notificati anche 2di rosolia, classificati come possibili. "Diciassette Regioni/Province autonome hsegnalato" di, si legge nel report, "di cui 6 (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) hsegnalato complessivamente l'82,3% dei(664 su 807).