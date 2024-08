Lukaku-Napoli trattativa in corso | Da Londra arriva una voce – GAZZETTA

Leggi tutta la notizia su napolipiu

Napoli, trattativa per il bomber belga entra nel vivo. Le ultimissime sul possibile colpo di mercato degli azzurri. Napoli – Il mercato azzurro entra nel vivo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe preparando l'assalto decisivo a Romelu Lukaku. De Laurentiis e Manna non intendono più attendere l'eventuale cessione di Osimhen e puntano decisi sul centravanti belga del Chelsea. Napoli-Lukaku: la trattativa da Londra Fonti londinesi confermano: i contatti tra i club sono in corso. "Ongoing discussions" è l'espressione utilizzata dagli insider di mercato per descrivere la situazione. Il Chelsea, preso atto della volontà del giocatore, sembra ormai rassegnato a trattare con il Napoli. L'offerta azzurra è sul tavolo: triennale da 6 milioni netti a stagione per Lukaku, che accetterebbe così una riduzione rispetto ai 7,5 percepiti alla Roma.