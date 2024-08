Loreto arriva l’ala albanese Jareci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il quinto rinforzo dell’Italservice per la stagione 2024/2025 è Andri. Ala classe 2004, Andri, giovanissimo, è reduce dall’esperienza alla Domenico Savio Messina.to in Italia da circa quattro anni, ha debuttato con il Basket Corato, in Serie C Gold. Poi il passaggio alla NBT Latina, in C Silver, dove conquista la C Unica.vanta inoltre esperienze internazionali con la propria Nazionale agli Europei Under 20 Division B. "Sono entusiasta di unirmi alper la prossima stagione - afferma-. L’ho scelta perché credo che offra l’ambiente migliore per la mia crescita e il mio successo nello sport che amo. Non vedo l’ora di contribuire ai nostri successi collettivi e creare ricordi duraturi con i miei nuovi compagni di squadra. Mi aspetto una stagione emozionante e impegnativa, piena di crescita e di gioco competitivo.