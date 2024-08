LIVE – Frank Chamizo nei 74 kg di lotta libera maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lascritta del percorso diMarquez, in gara nel tabellone dei 74 kg dialledi. Per iltore azzurro, bronzo a cinque cerchi a Rio 2016, primo test nelle qualificazioni contro l’iraniano Yones Emamichoghaei nell’incontro in programma intorno alle 11.07 di venerdì 9 agosto. Di seguito il nostrotestuale con aggiornamenti in tempo reale sul cammino di. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNOnei 74 kg diSportFace.