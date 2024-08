LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia fuori dalle finali della 4×400 al maschile e al femminile Tecuceanu attende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 Vince l’algerino Sedjati in 1:45.08, poi il botswano Masalela in 1:45.33. 11.33 Terzo Catalinin 1:45.38, vedremo se basterà per avere uno dei due tempi di ripescaggio. 11.32 Semifinale molto movimentata sin da subito, si mette in testa lo svedese Kramer,in quota. 11.31 Ecco coloro che prenderanno parte alla prima semifinale: 2 1032 LOPEZ Jesus Tonatiu MEX 2 AUG 1997 1:43.44 1:44.71 24 3 1335 MILLER Brandon USA 30 JAN 2002 1:43.73 1:43.73 39 4 408 MASALELA Tshepiso BOT 25 MAY 1999 1:43.88 1:43.88 85 874Catalin ITA 9 SEP 1999 1:43.75 1:43.75 18 6 307 SEDJATI Djamel ALG 3 MAY 1999 1:41.46 1:41.46 3 7 717 PATTISON Ben GBR 15 DEC 2001 1:42.27 1:42.27 5 8 1237 KRAMER Andreas SWE 13 APR 1997 1:43.13 1:43.13 11 9 825 ENGLISH Mark IRL 18 MAR 1993 1:44.53 1:44.53 23 11.