L’Arezzo riparte dalle sue certezze Troise affila il tridente per la Coppa

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Trae mercato. Sono giorni nei quali il campo si intreccia con le trattative per centravanti e terzino. Tra 48 oredebutterà ufficialmente sfidando la Vis Pesaro nel primo turno dellaItalia, nel frattempo Cutolo sta continuando a tessera la tela per sbloccare le due operazioni che rimangono, sostanzialmente, in entrata per completare la rosa. Senza fretta è il mantra che va ripetendo ormai da giorni il direttore sportivo a chi gli chiede i tempi per annunciare l’acquisto più atteso, ovvero l’attaccante. Si andrà dopo Ferragosto molto probabilmente quando il risiko delle punte si delineerà con maggiore definizione. Sui profili che seguec’è concorrenza - da Bortolussi a Finotto passando per Gomez e Pettinari solo per citarne alcuni - e quindi serve pazienza per sbloccare e portare dalla propria parte l’affare.