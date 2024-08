La staffetta Lions per la Pace iniziata lo scorso 5 luglio è passata anche da Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 – “Dalle tre cime di Lavaredo fino a Roma passando da. Laper lalodalla nostra Città e il messaggio die solidarietà è stato volentieri sottoscrittoda me”. Sottoscritta dal sindaco Mario Agnelli la pergamena delladella, organizzata dai id’Italia. Si tratta di una marcia in quarantatré tappe, partita dalle Dolomiti, dalle Tre Cime di Lavaredo, per arrivare a Roma percorrendo la via Romea-Germanica, attraversando cinque regioni e coinvolgendo i club, rappresentanti della società civile, istituzioni, comunità educative, esperti, volontari, gruppi di cammino e di mountain bike.