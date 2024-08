In spiaggia ma non solo mixano fascino easy chic e tendenza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una volta era considerata un accessorio da prendere al volo quando si doveva uscire per fare una piccola spesa durante l’estate. Ma anche da portare inper contenere teli, creme solari e magari qualche gioco dei bambini lasciando scivolare fuori la sabbia. In poche parole era un oggetto puramente funzionale, senza nessuna pretesa estetica e di scarsissimo valore. Ora le cose sono totalmente cambiate. La borsa di rete si è evoluta fino a diventare il nuovo feticcio modaiolo dell’estate 2024. E sebbene, in alcuni casi, abbia mantenuto alcune delle sue caratteristiche, la maggior parte delle volte ha cambiato talmente tanto i propri connotati da essere diventata un pezzo lussuoso e dall’aspetto inedito.