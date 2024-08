In cura al Meyer quattro bambini provenienti dalla striscia di Gaza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024) FIRENZE – Sono 4 ipalestinesi che si cureranno all’ospedale pediatricodi Firenze. E non è la prima volta, lo scorso gennaio, infatti, era già arrivato un gruppo composto da 10 piccoli e un adulto. Iarrivanodi. I piccoli, insieme ad altri dodici bimbi e i loro familiari (trentasei accompagnatori in tutto), sono in volo, partiti dal Cairo in Egitto, e sono arrivati a Bologna per poi essere trasferiti nell’ospedale fiorentino con ambulanze del volontariato inviateCross, la centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario che opera da Pistoia una delle due uniche strutture presenti in Italia (l’altra è a Torino). Volontari di Anpass, Misericordia e Croce Rossa toscana erano impegnati anche sui voli.