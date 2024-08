Gubbio cani senza acqua né cibo I Forestali li sequestrano e salvano Subito denunciato il proprietario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Importante operazione congiunta quella svolta dal Nucleo dei Carabinieridie Valfabbrica. I militari, insieme al servizio veterinario della Usl Umbria 1, hanno infatti sequestrato setteperché venivano detenuti in condizioni incompatibili per la loro natura tra gravi sofferenze. L’operazione è scattata nella giornata di ieri probabilmente dopo una segnalazione da parte di privati e si è svolta in una frazione del comune di: i sette animali (cinque segugi italiani, un lagotto romagnolo e un meticcio, tutti con regolare microchip) erano tenuti in un terreno incolto, solamente con vegetazione erbacea alta e fitta. Una volta sul posto, i Carabinierie il servizio veterinario hanno trovato i settein condizioni di forte criticità, non avendo riparo dal sole néa disposizione, oltre ad essere malnutriti in maniera evidente.