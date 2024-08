Fs Costruzioni sponsor sui calzoncini di gioco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fssarà il nuovo shortsdei bianconeri per la stagione 2024/2025. La presenza del logo della società edile romagnola sui pantaloncini da gara è una novità per il club bianconero. Nata a Cesena nel 2015, Fsha mantenuto le radici nel territorio romagnolo, dove tuttora resta concentrato il suo bacino di azione, che oggi si allarga però anche nel Nord Italia per progetti che abbracciano tutti gli ambiti edilizi. "È un onoreizzare un club come il Cesena, simbolo della Romagna" ha dichiarato Michele Fusai, amministratore dell’azienda che conta oltre trenta dipendenti e ha raggiunto il traguardo dei venti milioni di fatturato.