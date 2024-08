Di Gennaro snobba l’Inter | Chiesa? Lo vedrei bene in 2 squadre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il futuro diè ancora tutto da decifrare. Perpuò essere un’occasione, così come per altreitaliane e non. Ne parla Di. FUTURO – Su Tmw Radio si parla di Federico, che lascerà la Juventus. Suggestione Inter, ma non solo. Ne parla così Antonio Dianche seproprio l’ipotesi nerazzurra: «È un 97, viene da un infortunio da cui non ha recuperato pienamente, come visto anche all’Europeo. Deve ritrovare lo smalto, rimarrebbe in un ambiente dove non è gradito. O rinnova ora o va a fine contratto e rischia di stare un anno fermo. Non può stare fermo un Nazionale come lui, deve ritrovare continuità e capacità di incidere. Può essere buono per? C’era la Roma, per come De Rossi vuole far giocare la squadra poteva essere interessante. Anche il Milan poteva essere ottimo.