Deadpool & Wolverine supera i 900 milioni nel Box Office Worldwide

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha raggiunto eto ieri la quota dei 900di incasso nel Box. Cos’altro? La corsa stellare del nuovo film Marvel Studios non sembra davvero accennare a frenare, ed ora il traguardo del miliardo di dollari è oramai sempre più vicino. Secondo i dati raccolti da Deadline, infatti, è noto da ieri che l’incasso globale diè salito a quota 903,3di dollari, con 472,3raccolti dal mercato internazionale e 431da quello americano. Gli analisti, a tal proposito, puntano sul prossimo fine settimana per il raggiungimento di quota 1 miliardo. A livello nazionale,hato l’incasso totale di Captain Marvel (427), ed è divenuto l’ottavo incasso più alto di sempre per l’intero MCU.