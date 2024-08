Cremonese vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Primo atto tra queste due squadre destinate a darsi battaglia nella prossima stagione per la promozione in massima serie.vssi giocherà sabato 10 agosto 2024 alle ore 18 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi vogliono lasciarsi alle spalle la delusione della passata stagione quando hanno visto sfumare la promozione in A proprio all’ultimo atto. Massimo fiducia nel tecnico Stroppa, confermatissimo per tentare nuovamente l’assalto alla massima serie Anche i pugliesi cercano riscatto dopo la disastrosa stagione che li ha visti conservare la categoria solo grazie al play-out vinto contro la Ternana. Si riparte da un tecnico di esperienza come Longo per vivere un campionato da protagonisti.