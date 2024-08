Così rischiamo un anno di disagi Cantieri chiesto un tavolo con Anas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Più di undistradali che, sebbene portino benefici in termini di sicurezza, rischiano di generare pesantialla viabilità. È attorno a questo tema che Confartigianato nei giorni scorsi ha radunato gli amministratori della bassa Val di Vara, per poi scrivere, assieme alle altre associazioni datoriali riunite in Rete Imprese, una lettera a Prefettura, Provincia, Regione e ai parlamentari spezzini. Sul banco, i lavori che scatterdall’autunno nell’area a cavallo tra i Comuni di Bolano, Follo e Vezzano: la nuova rotatoria di Bottagna e il consolidamento del ponte di Ceparana, che attraversa il fiume Vara, entrambi realizzati da. Si prevede che tali interventi possano durare oltre un, periodo in cui la viabilità potrebbe essere ridotta per lunghi periodi a senso unico alternato.