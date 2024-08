C1 1000 con Tacchini oggi in tv canoa sprint Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le informazioni per seguire in diretta semifinali e finali del C1maschile alledi. Dopo lo splendido argento di ieri in coppia con Gabriele Casadei nel C2 500, torna in gara Carlo, che proverà a giocarsi le sue carte anche nell’individuale. L’azzurro ha vinto il suo quarto di finale due giorni fa, e ora nella semifinale a otto se la vedrà con diversi calibri pesanti: in caso di passaggio del turno disputerà la finale per le medaglie semprenel primo pomeriggio. L’appuntamento con le semifinali è a partire dalle ore 11.30 di venerdì 9 agosto, mentre le finali B e A sono in programma dalle ore 13.40. Di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare.