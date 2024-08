Bufala Fest 2024 ANM lancia il servizio Park & Go

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della maniazione “– non solo mozzarella”, in programma a Napoli dal 4 all’8 settembre, in Piazza Municipio, ANM metterà a disposizione uncombinato Parcheggio + Tram, con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio, dalle ore 18:30 alle 00:30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Sarà quindi possibile lasciare l’auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina ed usufruire del tram, con corsa diretta programmata ogni 20 minuti circa. La durata del viaggio da Brin a Piazza Municipio è di circa 10 minuti. A tutti gli abbonati ai servizi ANM sarà applicato lo sconto di 1 euro sull’acquisto del ticket degustazione alle casse di