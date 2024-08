Boomerissima cancellato il format di Alessia Marcuzzi trova nuova vita in Polonia

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,sta affrontando un periodo difficile dopo che il suo programmaè statodai palinsesti della Rai a seguito di due stagioni con ascolti deludenti. Nonostante il suo prossimo ruolo come giudice nel popolare show Tale e Quale Show, il fallimento diha rappresentato un colpo significativo alla sua carriera televisiva. Flop perche viene: duro colpo perNon tutto è perduto, però. Ilideato dallahato unaopportunità in, dove è stato venduto per essere adattato e trasmesso dalla rete TVP2. La versione polacca, condotta da Barbara Kurdej-Szatan, è pronta a fare il suo debutto il 6 settembre.