Bernini Con riforma più tutele per i ricercatori combatteremo precarietà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Laè quella vissuta fino ad oggi, incentivata dagli assegni di ricerca che non riconoscono diritti e che abbiamo deciso di non prorogare più. Da gennaio, senza gli assegni di ricerca, sparisce quello che era nei fatti un ricercatore-fantasma. Ma lo sa che è l’assegnista a doversi pagare i contributi previdenziali?”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria, intervistata da ‘La Stampà, sulladei contratti dei. “Le nuove figure contrattuali non tolgono nulla – continua -, ma aggiungono opportunità. Penso al contratto retribuito per lo studente la cui attività viene valorizzata, anche economicamente. Altro che precariato! Lanon è legata alla varietà dei contratti, ma dalla durata eccessiva dei rapporti a termine”.