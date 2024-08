Bellissime sì ma estremamente delicate Forse è meglio tenerle nell' apposita custodia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Chi l’avrebbe mai detto che una medaglia olimpica potesse arrugginirsi come una vecchia bicicletta abbandonata in giardino? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti dopo lo sfogo di Nyjah Huston, leggenda dello skateboard e fresco di bronzo ai Giochi di Parigi 2024. Il 29enne californiano, noto per le sue acrobazie mozzafiato, ha infatti mostrato sui social le condizioni decisamente precarie in cui versa il simbolo della sua prestazione olimpica. Scheggiature, colori sbiaditi e un aspetto decisamente vissuto hanno lasciato tutti a bocca aperta.