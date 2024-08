Appalti Comune di Taranto Sospesi i 12 lavoratori dell’appalto patrimonio

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano“Un primato in negativo che lascia sull’altare sacrificale ben 12storici deldi. E’ la prima volta, dal dissesto del 2007, che l’ente civico lascia a casa, senza retribuzione e senza contribuzione, chi in questi anni ha dimostrato abnegazione, spirito di servizio e responsabilità”. La denuncia è della FILCAMS CGIL di, che attraverso la segretaria generale Paola Fresi, rimarca la condizione di 12che dopo traversie, dallo scorso 30 giugno, sono stati dichiarati “”. “Si tratta – spiega Paola Fresi – di 12 persone che due anni fa l’allora assessore Maria Luppino dichiarò in esubero all’internoasili nido e che, anche grazie al senso di responsabilità dei sindacati trovarano sistemazione nell’appalto del settoredeldi”.