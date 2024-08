Alex Marangon spunta la lettera anonima | cade il muro del silenzio?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Potrebbe rompersi ildiintorno alla misteriosa morte di, il 26enne di Marcon, in Veneto, morto in circostanze ancora non chiarite nel corso di una cerimonia sciamanica nell'abbazia di Vidor lo scorso 2 luglio. Una, battuta a macchina, è stata recapitata al legale della famiglia del ragazzo. Contiene "affermazioni gravi che, se vere, sarebbero molto utili", è il commento dell'avvocato Stefano Tigani che lancia un appello sui social: "Fatevi avanti con nome e cognome". "A questa persona dico: fatti avanti, fa il bravo cittadino o la brava cittadina, mettiti una mano sulla coscienza, se vuoi aiutare l'indagine fatti avanti", ha scritto il legale che chiede all'autore di farsi avanti. Laè arrivata nel suo studio di Mirano e sul contenuto vige uno stretto riserbo.