A Teggiano per tre giorni si ritorna nel Medioevo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA, nel Salernitano, per tresi rivivrà l’atmosfera medioevale con cittadini e turisti che indosseranno abiti d’epoca, degusteranno piatti cucinati secondo ricette culinarie medievali, potranno compiere acquisti utilizzando antiche monete. L’11, il 12 ed il 13 agosto prossimi andrà in scena la ventinovesima edizione di: “Alla Tavola della Principessa Costanza”. Si tratta di una kermesse medievale, tra le più importanti d’Europa, che rievoca i solenni festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, con Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Per tre, come le passate edizioni si attendono oltre 30mila presenze, tra le caratteristiche viuzze del centro storico riconosciuto Patrimonio Unesco.