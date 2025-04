Napoli Conte trema | non solo Anguissa e Buongiorno preoccupa anche un altro big

Napoli torna in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, ma l’Inter è lì all’inseguimento: una rincorsa che preoccupa alla luce degli infortuni. Le ultime.Una rete di Matias Soule ha fermato l’Inter che, fra campionato e Coppa Italia, ha accumulato così la sua terza sconfitta consecutiva. Un risultato che ha dato alla vittoria del Napoli – con doppietta di Scott McTominay contro il Torino – un significato ancora più importante: gli azzurri scavalcano l’avversaria milanese in classifica e si posizionano a +3 al primo posto. Città e tifosi in visibilio ed evidente soddisfazione anche per la squadra, ma Antonio Conte è anche preoccupato.Napoli, Conte trema: non solo Anguissa e Buongiorno, preoccupa anche un altro big (LaPresse) – tvplay Infatti, per le quattro sfide di Serie A che mancano, l’allenatore pugliese deve fare calcoli e strategie per comprendere quale possa essere la formazione più efficiente da schierare in campo a causa di infortuni, che non cessano di palesarsi. Tvplay.it - Napoli, Conte trema: non solo Anguissa e Buongiorno, preoccupa anche un altro big Leggi su Tvplay.it Iltorna in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, ma l’Inter è lì all’inseguimento: una rincorsa chealla luce degli infortuni. Le ultime.Una rete di Matias Soule ha fermato l’Inter che, fra campionato e Coppa Italia, ha accumulato così la sua terza sconfitta consecutiva. Un risultato che ha dato alla vittoria del– con doppietta di Scott McTominay contro il Torino – un significato ancora più importante: gli azzurri scavalcano l’avversaria milanese in classifica e si posizionano a +3 al primo posto. Città e tifosi in visibilio ed evidente soddisfazioneper la squadra, ma Antonioto.: nonunbig (LaPresse) – tvplay Infatti, per le quattro sfide di Serie A che mancano, l’allenatore pugliese deve fare calcoli e strategie per comprendere quale possa essere la formazione più efficiente da schierare in campo a causa di infortuni, che non cessano di palesarsi.

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte esulta due volte: svolta Scudetto, Inzaghi trema - Ottime notizie per il tecnico azzurro in vista della trasferta di Venezia: l’Inter ora sarà ancora di più in difficolta C’è un’aria nuova a Napoli. La vittoria contro la Fiorentina ha riacceso l’entusiasmo, il gol di Lukaku ha dato nuove certezze e la squadra ha ritrovato la convinzione di poter lottare fino alla fine. Un pomeriggio di festa al Maradona, che però potrebbe essere solo l’inizio di una settimana perfetta. 🔗rompipallone.it

Infortunio in casa Napoli, ora Conte trema: un titolatissimo è a rischio! - In casa Napoli c’è grandissima apprensione sul fronte infortuni. Un titolatissimo potrebbe sarebbe a forte rischio. La stagione sta per volgere al termine, ma in casa Napoli la posta in palio è ancora altissima. Il club azzurro, dopo settimane difficili, è riuscito a battere il Milan nel big match andato in scena al Maradona. Dopo la vittoria, le speranze dei tifosi e della squadra son diventate sempre maggiori, anche se il gap con l‘Inter resta di tre punti. 🔗spazionapoli.it

Paura Napoli, non si possono correre rischi: Conte trema - Il Napoli giocherà domani contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare un allarme molto importante per Conte. Dopo aver pareggiato contro l’Inter, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un altro match molto importante. I partenopei, infatti, giocheranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. I toscani, di fatto, saranno sicuramente un ostacolo duro da superare, ma il Napoli dovrà fare di tutto per batterli. 🔗spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tonfo Inter a Bologna, Inzaghi trema: capolavoro Orsolini, è aggancio Conte!; Campania felix ma Conte minaccia. Avellino fa la storia. Solo Salerno trema con Iervolino; Striscione Curva Nord Ancona: La terra trema, Napoli no! | FOTO; ?? I TEMI DELLA SFIDA. Pazzanese: “Napoli balla ma non trema”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Doppia mazzata Napoli: Conte alla Juve, ma non da solo | Si porta un suo fedelissimo - Un incastro di mercato che potrebbe far tremare Napoli, e far sognare Torino. Doppia mazzata: via Conte ed il suo fedelissimo. 🔗napolipiu.com

Napoli in pressing, dopo Lecce potrebbe trovarsi a +6 in attesa del match dell'Inter - Mancano quattro giornate al termine del campionato di Serie A, il Napoli viaggia in solitaria al comando della classifica, l'Inter insegue a tre lunghezze. Entrambe le squadre torneranno in campo saba ... 🔗msn.com

Infortuni per Anguissa e Buongiorno, il Napoli trema: Conte attende i referti - La partita tra Napoli e Torino , oltre a lasciare sul campo il risultato di 1-1, ha regalato al tecnico Antonio Conte due brutte notizie, che potrebbero complicare i piani della squadra nella fase fin ... 🔗informazione.it