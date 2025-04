Dam Talks riflettori sul fotoreporter napoletano Salvatore Esposito

È stato un bel momento di fotografia quello che ha visto come protagonista il, al secondo appuntamento dei Dam, gli incontri gratuiti organizzati dalla Dam Academy all’interno del Metropark, a Napoli. A colloquio con l’ospite, Mattia Valerio, fotografo e organizzatore del ciclo di seminari, che ha ripercorso la rapida carriera del fotografoche nel 2008 è approdato all’agenzia Contrasto e che ha ricevuto molti premi internazionali, come il Sony Award e il Ghetty Image Grant, per i suoi lavori, pubblicati, tra gli altri, sul Sunday Times Magazine, l’Internazionale, Vanity Fair. Uno dei lavori che gli hanno dato più soddisfazione e notorietà è quello confluito ne “L’Inferno di Scampia” dove oltre a raccontare l’abisso in cui precipitavano i tossicomani una volta giunti nelle piazze di spaccio, si è anche interrogato sui motivi che muovevano tutto quell’immenso mercato di morte.