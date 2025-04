Cina | funzionario Paese fiducioso di raggiungere obiettivi di sviluppo per 2025

funzionario oggi ha dichiarato in una conferenza stampa che, grazie alle ampie riserve politiche e al sufficiente margine di manovra politica, la Cina e' pienamente fiduciosa di raggiungere gli obiettivi e i compiti di sviluppo economico e sociale di quest'anno.

Le multinazionali sono ottimiste sulle prospettive a lungo termine degli investimenti in Cina e hanno una forte volonta' di espandere la loro presenza nel Paese, ha dichiarato oggi Zhu Bing, funzionario del ministero del Commercio. Sottolineando che l'economia cinese ha una base stabile, molti vantaggi, una forte resilienza e un grande potenziale, Zhu ha affermato in una conferenza stampa che la tendenza positiva a lungo termine e le condizioni di sostegno sottostanti per l'economia cinese non cambieranno.

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi oggi ha dichiarato che la Cina rimane fiduciosa verso l'Europa e ritiene che possa essere una partner affidabile, aggiungendo che le due parti possono risolvere opportunamente le questioni in sospeso. Wang ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. Nel ricordare che quest'anno ricorre il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l'Unione Europea (UE), Wang ha affermato che in questo mezzo secolo di relazioni, l'esperienza piu' preziosa e' ...

La Cina accelerera' gli sforzi per migliorare la protezione della proprieta' intellettuale (PI) nel campo dell'IA, con l'obiettivo di sostenere il rapido sviluppo di questa tecnologia, ha dichiarato oggi il massimo funzionario del Paese in materia di PI. Saranno compiuti maggiori sforzi per stabilire norme di protezione della proprieta' intellettuale per l'IA e altre tecnologie emergenti, ha dichiarato Shen Changyu, a capo dell'Amministrazione nazionale cinese per la proprieta' intellettuale (CNIPA).

