Montagna Italia | 11 milioni per il turismo sostenibile in Calabria

Il ministero del turismo ha destinato 10 milioni 993 mila 613 euro, nell'ambito dei fondi PscFunt rientranti nel progetto Montagna Italia, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Calabria. "Con 'Montagna Italia' - dichiara la ministra del turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano Italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l'innovazione digitale". I quasi 11 milioni di risorse, nella forma del contributo a fondo perduto, sono stati diretti alla realizzazione di 6 progetti presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati.

