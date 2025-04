Cina-Russia | mirano a rafforzare partnership turistica

Cina-Russia. Grazie alle comode politiche sui visti e sui trasporti, i russi amano viaggiare in Cina”, ha dichiarato un agente di viaggio russo durante una conferenza sullo scambio e la promozione delle risorse turistiche tra Cina e Russia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612689161268912025-04-28Cina-Russia-mirano-a-rafforzare-partnership-turistica Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Russia: mirano a rafforzare partnership turistica Leggi su Romadailynews.it “Sono molto fiducioso sul mercato turistico. Grazie alle comode politiche sui visti e sui trasporti, i russi amano viaggiare in”, ha dichiarato un agente di viaggio russo durante una conferenza sullo scambio e la promozione delle risorse turistiche tra. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612689161268912025-04-28-a-Agenzia Xinhua

Approfondimenti da altre fonti

Cirielli “Lavoriamo per rafforzare partnership con Turkmenistan” - ROMA (ITALPRESS) – “Il Turkmenistan è un paese fondamentale sul Mar Caspio, è la porta per l’Asia centrale. Il governo, in questi due anni ha messo in piedi una strategia ancora più importante per rafforzare il nostro legame economico e di connettività perché, oltre a essere uno dei paesi che ha giacimenti più importanti di gas e altre materie prime, è un paese che funge da ponte tra l’Europa e l’Asia”. 🔗unlimitednews.it

Italia-Usa, Salvini: “Lavoro a missione per rafforzare partnership” - Matteo Salvini continua a strizzare l’occhio all’amministrazione americana. “Tra Trump che lavora per la pace e l’asse Macron-Von der Leyen che parlano di guerra e armi, non abbiamo dubbi da che parte stare. In un momento così delicato, dopo tre anni di conflitto e morti, è irresponsabile soffiare sui venti di guerra e boicottare i tavoli che parlano di pace e disarmo”, ha scritto il vicepremier su X. 🔗lapresse.it

Fattoretto Agency sbarca in Spagna: nuova partnership con Somfy per rafforzare la SEO iberica - La nota agenzia digitale guidata da Massimo Fattoretto sigla un’importante collaborazione internazionale con Somfy Spagna, portando la propria esperienza in SEO e intelligenza artificiale nel competitivo mercato iberico. Fattoretto Agency, realtà italiana specializzata in strategie SEO e AI per eCommerce, annuncia una nuova partnership strategica con Somfy Spagna, filiale del gruppo internazionale leader nell’automazione di porte e finestre. 🔗laprimapagina.it

Cosa riportano altre fonti

Cina-Russia: mirano a rafforzare partnership turistica - "Sono molto fiducioso sul mercato turistico Cina-Russia. Grazie alle comode politiche sui visti e sui trasporti, i russi amano viaggiare in Cina", ha ... 🔗romadailynews.it