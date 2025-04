Thuram preoccupa a rischio anche con il Barcellona

Barcellona. In particolare, Inzaghi spera di poter recuperare anche Marcus Thuram, elemento fondamentale nello scacchiere offensivo nerazzurro.Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione dell’attaccante francese, spiegando che le possibilità di vederlo in campo in Champions League sono ridotte. Di conseguenza, nel match di campionato contro la Roma, potrebbe essere Joaquin Correa ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, mentre Marko Arnautovic — che non è stato inserito nella lista UEFA a causa della presenza dell’ex Lazio — sarebbe poi pronto a partire titolare nella sfida di ritorno contro il Barcellona. Ilnerazzurro.it - Thuram preoccupa, a rischio anche con il Barcellona Leggi su Ilnerazzurro.it I recuperi di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries rappresentano sicuramente una buona notizia per Simone Inzaghi, che potrà contare su due pedine importanti in vista dei prossimi impegni. Tuttavia, l’allenatore dell’Inter non è ancora completamente soddisfatto: l’obiettivo è svuotare l’infermeria del tutto, soprattutto in vista della sfida di mercoledì contro il. In particolare, Inzaghi spera di poter recuperareMarcus, elemento fondamentale nello scacchiere offensivo nerazzurro.Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione dell’attaccante francese, spiegando che le possibilità di vederlo in campo in Champions League sono ridotte. Di conseguenza, nel match di campionato contro la Roma, potrebbe essere Joaquin Correa ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, mentre Marko Arnautovic — che non è stato inserito nella lista UEFA a causa della presenza dell’ex Lazio — sarebbe poi pronto a partire titolare nella sfida di ritorno contro il

Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram manca dal campo dal ritorno dei quarti di Champions League, contro il Bayern Monaco che hanno consegnato l'accesso alle semifinali all'Inter. Il calciatore francese, a causa di un affaticamento evidentemente non di grado secondario, non riesce a tornare in condizione per allenarsi in gruppo in vista dei prossimi impegni.

