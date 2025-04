Ponte del 1 maggio | i servizi garantiti dal Comune

Ponte del 1° maggio, nella giornata di venerdì 2 maggio, è disposta la chiusura degli Uffici Comunali per l’intera giornata, con le seguenti eccezioni, per i servizi di seguito elencati.servizi Demografici e di Stato Civile. Gli Sportelli presso DUC effettueranno regolare. Parmatoday.it - Ponte del 1° maggio: i servizi garantiti dal Comune Leggi su Parmatoday.it In occasione deldel 1°, nella giornata di venerdì 2, è disposta la chiusura degli Uffici Comunali per l’intera giornata, con le seguenti eccezioni, per idi seguito elencati.Demografici e di Stato Civile. Gli Sportelli presso DUC effettueranno regolare.

Se ne parla anche su altri siti

Raddoppio del Ponte Corleone, scatta il restringimento della corsia in direzione Catania fino al 17 maggio - Da lunedì scatta il restringimento della corsia lato monte del Ponte Corleone, in direzione Catania, per consentire la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane. Lo rende noto l'ufficio Mobilità del Comune, che ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione del traffico... 🔗palermotoday.it

Lavori su lavori sul Ponte Corleone, proroga per la posa dei cavi: cantieri di giorno sino a fine maggio - Lavori su lavori sul Ponte Corleone in vista dell'intervento che prevede la realizzazione di otto corsie. Dopo che qualche giorno fa è stato modificato il cronoprogramma per la realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane, una nuova ordinanza emessa ieri dall'ufficio Traffico... 🔗palermotoday.it

Arriva l’anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 26 aprile, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo di […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Orari di uffici, biblioteche comunali e musei nel ponte del 1° maggio 2025; Ponte del 1° maggio: i servizi garantiti dal Comune; Gli orari dei mezzi Atm (metro, bus e tram) per il ponte del primo maggio; Ponte del Primo maggio: gli orari di apertura degli uffici comunali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cosa fare per il ponte del 1° maggio? Gite e attività con gli amici - Che tu preferisca una gita all’aperto, una giornata di sport, una visita culturale o un po’ di relax con i tuoi amici, il ponte del 1° maggio è il momento ideale per fare qualcosa di diverso dalla sol ... 🔗skuola.net

In viaggio per il Ponte del 1 Maggio: ti svelo dove andare per evitare la folla! - Scopri le destinazioni meno conosciute per goderti un ponte del 1 Maggio tranquillo e senza stress ... 🔗greenme.it

Non sai come trascorrere il ponte del 1 Maggio? Le idee giuste per una giornata all’insegna del divertimento - Il Ponte del 1 Maggio si avvicina? Ecco le idee giuste per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento insieme a tutta la famiglia. 🔗viagginews.com