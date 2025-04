Quando inizia il Conclave e come funziona

Conclave comincerà il 7 maggio”. E' quanto rende noto la Reuters.L’arcivescovo Paglia: “Rischio condizionamenti. Ma il Conclave sa difendersi”Sommario come funziona il Conclave La cena La Messa iniziale La processione L'extra omnes Le preghiere Il voto La procedura di voto La fumata Le campane La "stanza delle lacrime" come funziona il ConclaveSe c'è una cosa che è rimasta pressoché immutata nella Chiesa cattolica nel corso dei decenni, è la rigida cerimonia del Conclave, il voto dei cardinali nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Non saranno più confinati senza cibo finché non verrà eletto un pontefice, e il numero dei cardinali non sarà cambiato, ma rimarranno in vigore le rigide regole che serviranno "sotto la guida dello Spirito Santo" a fornire un nuovo successore a Pietro. Quotidiano.net - Quando inizia il Conclave e come funziona Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – “Ilcomincerà il 7 maggio”. E' quanto rende noto la Reuters.L’arcivescovo Paglia: “Rischio condizionamenti. Ma ilsa difendersi”SommarioilLa cena La Messale La processione L'extra omnes Le preghiere Il voto La procedura di voto La fumata Le campane La "stanza delle lacrime"ilSe c'è una cosa che è rimasta pressoché immutata nella Chiesa cattolica nel corso dei decenni, è la rigida cerimonia del, il voto dei cardinali nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Non saranno più confinati senza cibo finché non verrà eletto un pontefice, e il numero dei cardinali non sarà cambiato, ma rimarranno in vigore le rigide regole che serviranno "sotto la guida dello Spirito Santo" a fornire un nuovo successore a Pietro.

Su altri siti se ne discute

Quando inizia e come funziona il Conclave per l'elezione del Papa, i favoriti e qual è stato il più lungo - Quando inizia il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? Date, curiosità sulla durata e candidati favoriti 🔗notizie.virgilio.it

Il Vaticano verso il Conclave dopo la morte di Papa Francesco: quando inizia e come funziona - Dopo le esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro, la salma verrà esposta ai fedeli e inizieranno i Novendiali, ovvero 9 giorni di lutto nei quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice. In questo periodo i dicasteri non possono assumere decisioni che spetterebbero al Papa... 🔗today.it

Conclave 2025: come funziona, i favoriti, quando inizia - Oggi alle 9 la congregazione generale dei cardinali tornerà a riunirsi in Vaticano. Iniziano, di fatto, le grandi manovre che porteranno al Conclave da cui uscirà il prossimo Papa. Il Conclave da sempre simbolo di mistero e curiosità, (dal latino ‘cum clave’, ovvero, letteralmente, ‘chiuso a chiave’, sottochiave) è la riunione dei cardinali elettori che si ritrovano nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro alla morte del Papa. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave 2025: come funziona, i favoriti, quando inizia - LaPresse; Roma verso il conclave: la data d’inizio, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa; Decisa la data del Conclave: «Il 7 maggio» inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona; Conclave, quando inizia e come funziona: quando si saprà chi è il nuovo Papa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conclave 2025: come funziona, i favoriti, quando inizia - Oggi alle 9 la congregazione generale dei cardinali tornerà a riunirsi in Vaticano. Iniziano, di fatto, le grandi manovre che porteranno al Conclave da cui ... 🔗msn.com

Conclave 2025: quando inizia, come funziona e chi sono i favoriti per succedere a Papa Francesco - Non è solo un cambio di nome. Non è solo la fine di un pontificato.È un momento che segna la storia. Dopo la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa cattolica si prepara a vivere il suo tempo sospeso: ... 🔗alphabetcity.it

Il 7 maggio il via al Conclave. Come funziona e quando conosceremo il nuovo Papa - Il sistema elettorale, i tempi, gli elettori e gli eleggibili, la possibile durata e la data oltre la quale non si può andare. Vademecum per orientarsi sulla ... 🔗huffingtonpost.it