Elodie Damiano David Miley Cyrus tra gli album in uscita nel mese di maggio 2025

album in uscita nel mese di maggio 2025, caratterizzato da release di interpreti nazionali e di fama mondiale, pronti ad irrompere nelle posizioni più alte delle classifiche.Elodie – Mi Ami Mi Odi (2 maggio): anticipato dalla title track e da Dimenticarsi Alle 7 presentato al 75esimo Festival di Sanremo, arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce, tra le quali figurano anche Black Nirvana, Feeling, che vede il feat di Tiziano Ferro e Muah, brano del quale ha il titolo annunciato sui social lo scorso 11 aprile. Sono state realizzate quattro cover per il quinto album in studio, che rappresentano i quattro atti di “Elodie The Stadium Show“, ognuno dedicato all’evoluzione artistica e alle diverse personalità di Elodie: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica. Metropolitanmagazine.it - Elodie, Damiano David, Miley Cyrus tra gli album in uscita nel mese di maggio 2025 Leggi su Metropolitanmagazine.it Musica pop e canzone d’autore, sono le keyword che aprono le porte per accedere agliinneldi, caratterizzato da release di interpreti nazionali e di fama mondiale, pronti ad irrompere nelle posizioni più alte delle classifiche.– Mi Ami Mi Odi (2): anticipato dalla title track e da Dimenticarsi Alle 7 presentato al 75esimo Festival di Sanremo, arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce, tra le quali figurano anche Black Nirvana, Feeling, che vede il feat di Tiziano Ferro e Muah, brano del quale ha il titolo annunciato sui social lo scorso 11 aprile. Sono state realizzate quattro cover per il quintoin studio, che rappresentano i quattro atti di “The Stadium Show“, ognuno dedicato all’evoluzione artistica e alle diverse personalità di: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica.

