Edificio a energia quasi zero ecco una nuova mensa scolastica pronta ad accogliere 125 alunni

nuova mensa per 125 studenti con consumo di energia quasi zero. La scuola primaria "Maria Montessori" di San Mauro Pascoli ha un nuovo spazio dedicato alla refezione. Questa mattina, lunedì 28 aprile, il taglio del nastro con il sindaco, Moris Guidi, l'assessora regionale a Welfare, Terzo.

In Emilia Romagna una mensa scolastica con consumo di energia quasi zero - La scuola primaria Maria Montessori di San Mauro Pascoli (FC) dispone di un nuovo edificio dedicato alla mensa scolastica, progettato per ridurre il consumo energetico quasi a zero. Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Moris Guidi; l’assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti; il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San Mauro Pascoli, Jaime Amaducci; la presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini. 🔗orizzontescuola.it

