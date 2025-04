March to Gaza crescono le adesioni al progetto di una marcia di comuni cittadini verso la Striscia per fermare i massacrc

marcia pacifica di comuni cittadini di tutto il mondo verso Gaza. Una risposta popolare all’inazione dei governi di fronte ai quotidiani massacri che i bombardamenti israeliani provocano nella Striscia. L’iniziativa ha preso forma in Francia e si sta diffondendo in diversi paesi, tra cui l‘Italia. “March to Gaza” sta raccogliendo adesioni in tutto il mondo, in Italia sono attivi il canale Telegram (https:t.me+JFHA6tuHU25kNzU0) che conta un migliaio di iscritti, un profilo Instagram (https:www.instagram.commtginternationalitalia?igsh=eWxvb2c0dnkyYm90) ed uno TikTok (https:tiktok.com@March.to.Gazaitalia).Il 9 aprile scorso è stata pubblicata una lettera aperta alle ambasciate di Egitto ed Israele, i due paesi interessati dalla marcia. “Noi, cittadini francesi e cittadini del mondo, donne e uomini liberi, provenienti da molteplici paesi, religioni, lingue e culture, vi scriviamo per annunciarvi che il popolo si solleva. Ilfattoquotidiano.it - “March to Gaza”, crescono le adesioni al progetto di una marcia di comuni cittadini verso la Striscia per fermare i massacrc Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unapacifica didi tutto il mondo. Una risposta popolare all’inazione dei governi di fronte ai quotidiani massacri che i bombardamenti israeliani provocano nella. L’iniziativa ha preso forma in Francia e si sta diffondendo in diversi paesi, tra cui l‘Italia. “to” sta raccogliendoin tutto il mondo, in Italia sono attivi il canale Telegram (https:t.me+JFHA6tuHU25kNzU0) che conta un migliaio di iscritti, un profilo Instagram (https:www.instagram.commtginternationalitalia?igsh=eWxvb2c0dnkyYm90) ed uno TikTok (https:tiktok.com@.to.italia).Il 9 aprile scorso è stata pubblicata una lettera aperta alle ambasciate di Egitto ed Israele, i due paesi interessati dalla. “Noi,francesi edel mondo, donne e uomini liberi, provenienti da molteplici paesi, religioni, lingue e culture, vi scriviamo per annunciarvi che il popolo si solleva.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele riprende la guerra a Gaza. Salta la tregua con Hamas e crescono le tensioni regionali - Hamas ha annunciato la morte di Essam al-Dalis, capo del suo governo nella Striscia di Gaza, ucciso nell’ondata di raid israeliani che ha colpito diverse strutture e funzionari del movimento nelle scorse ore. Secondo un comunicato, tra le vittime figurano anche Mahmud Abu Watfa, capo del ministero dell’Interno, e Bahjat Abu Sultan, direttore generale dei servizi di sicurezza interna. “Questi leader, insieme alle loro famiglie, sono stati martirizzati dopo essere stati direttamente colpiti dagli aerei dell’occupazione sionista”, si legge nella nota. 🔗formiche.net

Gaza, la guerra alle ambulanze: crescono gli attacchi di Israele a medici e ospedali. Msf: “Ci sparano e nessuno dice nulla” - I primi furono un’infermiera e l’autista di un’ambulanza. Caddero sotto ai colpi dei soldati davanti al Nasser Hospital di Khan Younis e a quello indonesiano, a Beit Lahia. Erano passate poche ore dal massacro che il 7 ottobre 2023 Hamas aveva inflitto a Israele, il peggiore della storia sul suolo patrio. Gli ultimi invece sono morti la notte del 23 marzo: erano scesi dalle ambulanze per effettuare un soccorso poco fuori Rafah, quando i soldati hanno aperto il fuoco su di loro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas. I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

ASIA TODAY Crescono i timori di una crisi alimentare nel continente asiatico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

March to Gaza: una marcia pacifica verso Gaza per fermare il genocidio. L'iniziativa francese (che si espande nel mondo) - Un movimento internazionale di cittadini organizza una marcia verso Gaza per chiedere la fine dell’assedio, mentre l’ONU denuncia la mancanza di cibo. Da alcuni giorni sta circolando sui social un app ... 🔗informazione.it

March to Gaza - Da alcuni giorni stanno circolando link a un gruppo telegram e un appello, iniziato in Francia, per organizzare una marcia di cittadini verso Gaza a cui stanno arrivando adesioni da tutto il mondo. La ... 🔗informazione.it

March for Gaza: Crowds throng Suhrawardy Udyan - A large number of people demanding an end to Israeli atrocities in Palestine have started gathering at Suhrawardy Udyan in Dhaka to attend the "March for Gaza" programme. Although the main ... 🔗thedailystar.net