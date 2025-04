La vera storia della donna inglese condannata per un post social

della strage di Southport, in cui vennero uccise tre bambine, una donna inglese aveva pubblicato un post su X che le è costato una denuncia, un processo e una condanna a 31 mesi di reclusione. Secondo diversi post sui social, la donna sarebbe stata ingiustamente condannata per essersi semplicemente sfogata di fronte alla tragedia. In realtà, la narrazione social risulta parziale e non riporta i fatti reali della vicenda.Per chi ha frettaLa donna si è dichiarata colpevole.Il post non era un semplice sfogo, in quanto incitava all’azione violenta contro i migranti (in generale).Non risulta essere l’unico post d’odio condiviso dalla donna.A seguito del clamore suscitato dal suo post, lo ha cancellato.Nelle chat con gli amici, aveva raccontato del post e della sua intenzione di negare di averlo pubblicato. Leggi su Open.online A seguitostrage di Southport, in cui vennero uccise tre bambine, unaaveva pubblicato unsu X che le è costato una denuncia, un processo e una condanna a 31 mesi di reclusione. Secondo diversisui, lasarebbe stata ingiustamenteper essersi semplicemente sfogata di fronte alla tragedia. In realtà, la narrazionerisulta parziale e non riporta i fatti realivicenda.Per chi ha frettaLasi è dichiarata colpevole.Ilnon era un semplice sfogo, in quanto incitava all’azione violenta contro i migranti (in generale).Non risulta essere l’unicod’odio condiviso dalla.A seguito del clamore suscitato dal suo, lo ha cancellato.Nelle chat con gli amici, aveva raccontato delsua intenzione di negare di averlo pubblicato.

