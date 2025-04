Cosimo Mazzotta il latitante condannato per omicidio che si nascondeva in un b&b | i carabinieri si sono finti turisti

carabinieri lo hanno trovato in un bed and breackfast in riva al mare in Salento, dove si era nascosto dopo la condanna definitiva a 30 anni di carcere per omicidio. È stato arrestato Cosimo Mazzotta. 51enne leccese, latitante dallo scorso 8 marzo dopo che la sua condanna era stata confermata. Today.it - Cosimo Mazzotta, il latitante condannato per omicidio che si nascondeva in un b&b: i carabinieri si sono finti turisti Leggi su Today.it lo hanno trovato in un bed and breackfast in riva al mare in Salento, dove si era nascosto dopo la condanna definitiva a 30 anni di carcere per. È stato arrestato. 51enne leccese,dallo scorso 8 marzo dopo che la sua condanna era stata confermata.

