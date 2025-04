Conclave c' è la data | si parte il 7 maggio I cardinali e le regole chi le viola rischia grosso | ?Blindato anche il personale

data del Conclave, sarà comunicata», ha detto all'uscita delle congregazioni il cardinale Giuseppe Versaldi, dando una notizia: secondo quanto comunica la. Leggo.it - Conclave, c'è la data: si parte il 7 maggio. I cardinali e le regole, chi le viola rischia grosso: ?«Blindato anche il personale» Leggi su Leggo.it «C'è ladel, sarà comunicata», ha detto all'uscita delle congregazioni il cardinale Giuseppe Versaldi, dando una notizia: secondo quanto comunica la.

Ztl Quadrilatero, ecco la data: si parte il 12 maggio. Dal 12 luglio via libera alle multe tramite le telecamere ai varchi - Milano – Mancava solo la data e ieri il Comune l’ha fissata. Partirà il prossimo 12 maggio la Ztl Quadrilatero, con i primi due mesi di pre-esercizio delle telecamere, periodo in cui gli occhi elettronici saranno utilizzati per verificare il corretto funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni, ma non sanzioneranno. Eventuali multe potranno essere emesse dagli agenti della Polizia Locale. 🔗ilgiorno.it

La data del conclave e i nomi dei "papabili" - La salma di papa Francesco, dopo i funerali nella basilica di San Pietro, è stata tumulata nella basilica di Santa Maria Maggiore. In 250mila hanno salutato il pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma, 250mila hanno preso parte ai funerali e in 150mila hanno accompagnato il... 🔗europa.today.it

Elezione Papa, attesa data del Conclave - 8.25 C'è attesa per l'annuncio della data di inizio del Conclave, annuncio che potrebbe arrivare già oggi dalla quinta Congregazione dei cardinali. La Cappella Sistina è stata chiusa al pubblico per prepararla per l'elezione del nuovo Papa. Secondo il testo liturgico che definisce le regole dopo la morte di un Pontefice, il Conclave inizia tra il 15mo e il 20mo giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi 🔗servizitelevideo.rai.it

Papa Francesco, le news verso il Conclave. C'è la data del Conclave, inizierà il 7 maggio; Conclave, ufficiale la data di inizio: via il 7 maggio. ?Già oltre 70 mila alla tomba di papa Francesco; Il Conclave comincerà il 7 maggio - Il Conclave comincerà il 7 maggio; Papa Francesco, riunione cardinali per decidere data Conclave: le ultime news in diretta.

Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione - In poche ore i cardinali hanno deciso la data utile per iniziare a votare il nuovo pontefice. Storia di una riunione che non sempre è stata fatta "cum clave" ovvero "sottochiave" L'articolo Il Conclav ... 🔗msn.com

Il Conclave comincerà il 7 maggio - I cardinali hanno deciso la data del Conclave. Secondo quanto rende noto la Reuters comincerà il 7 maggio. 🔗italiaoggi.it

Conclave, parte il conto alla rovescia. Cappella Sistina già chiusa: ecco quando è previsto il voto per il nuovo Papa - Cardinali riuniti nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. Il conclave molto probabilmente potrebbe svolgersi già il prossimo 5 maggio ... 🔗milanofinanza.it