A Cinisello Balsamo la cerimonia di intitolazione di una piazza a Sergio Ramelli

cerimonia di svelamento della targa di intitolazione della piazza in via Frova a Cinisello Balsamo a Sergio Ramelli. L'evento è fissato per le 17.30, in occasione del 50esimo anniversario della morto del giovane studente milanese ucciso a Milano. Alla. Milanotoday.it - A Cinisello Balsamo la cerimonia di intitolazione di una piazza a Sergio Ramelli Leggi su Milanotoday.it Domani, 29 aprile, si svolgerà ladi svelamento della targa didellain via Frova a. L'evento è fissato per le 17.30, in occasione del 50esimo anniversario della morto del giovane studente milanese ucciso a Milano. Alla.

Su altri siti se ne discute

Cinisello Balsamo, 23enne accoltellata in casa - La sorella l'ha trovata distesa sul pavimento della cucina e con un coltello conficcato in testa. Per fortuna la giovane, che dice di non conoscere l'aggressore, non è in pericolo di vita 🔗ilgiornale.it

Trovata in casa con un coltello piantato nella testa: giallo a Cinisello Balsamo - Milano, 2 aprile 2025 – Giallo a Cinisello Balsamo. Nel tardo pomeriggio di martedì 1 aprile 2025, una ventiduenne originaria dello Sri Lanka è stata soccorsa dalla sorella dopo aver subìto un'aggressione nell'appartamento in cui entrambe vivono con la madre, in via Libertà. La ragazza aveva un coltello conficcato nella testa, ma per fortuna per pochi centimetri tanto che la lama non le ha provocato gravi ferite. 🔗ilgiorno.it

Picchia e uccide la madre a Cinisello Balsamo, la telefonata del padre: “Lo sai com’è tuo fratello” - Poche parole, ma sufficienti per gli inquirenti. A parlare con la sorella nelle intercettazioni è il padre di Gianrico Dario Ricci, accusato di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, picchiandola con calci e pugni a Cinisello Balsamo (Milano) il 16 marzo scorso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Comune nel Milanese che intitola una piazza a Sergio Ramelli; In pochi all’intitolazione a Miglio. L’ideologo leghista anti-sud spacca la città; La destra dedica una piazza a Ramelli. Insorge l’opposizione: “Gesto divisivo”; Un’area verde dedicata a Laura Conti, medico e ambientalista. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milano: Sisler (Fd'I), bene intitolazione spazio a Sergio Ramello a Cinisello Balsamo - Milano, 27 mar 18:16 - (Agenzia Nova) - "Ho appreso con grande soddisfazione che la giunta della mia città, Cinisello Balsamo, ha approvato la delibera per l ... 🔗agenzianova.com

Cinisello. Polizia e Carabinieri salvano donna in procinto di un gesto estremo - (mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 23 aprile 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Cinisello Balsamo sono ... 🔗mi-lorenteggio.com