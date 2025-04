Colle | connessi destini uomo e ambiente

uomo e destino dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi". Così il capo dello Stato, incontrando una delegazione del Fai. "Lo sapete bene perché, in questi decenni di attività, avete preso in carico parti del territorio e le avete risanate", aggiunge Mattarella. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.50 "Abbiamo bisogno di generazioni che sappiano trovare alimento nella storia e alzare l'orizzonte del nostro sguardo. Destino dell'e destino dell'non sono mai stati così strettamente". Così il capo dello Stato, incontrando una delegazione del Fai. "Lo sapete bene perché, in questi decenni di attività, avete preso in carico parti del territorio e le avete risanate", aggiunge Mattarella.

Ne parlano su altre fonti

Ambiente e uomo: la stessa salute - La Lombardia, con 5,3 milioni di capi, è la regione con più suini e bovini. Nitrati, tutela di suolo e acqua, problemi di calcolo del surplus di azoto, possibili rischi 🔗ecodibergamo.it

Ambiente e uomo: la stessa salute - La Lombardia, con 5,3 milioni di capi, è la regione con più suini e bovini. Nitrati, tutela di suolo e acqua, problemi di calcolo del surplus di azoto, possibili rischi 🔗ecodibergamo.it

L’importanza di essere Pasalic: affidabile e decisivo, per l’Atalanta è l’uomo delle grandi occasioni - La preziosissima vittoria contro il Bologna, la prima al Gewiss in campionato nel 2025, ha rilanciato in maniera vigorosa le quotazioni dell’Atalanta in zona Champions League. La Dea, infatti, ha consolidato il terzo posto in classifica mettendo quattro lunghezze di margine tra sé e il quinto posto, occupato proprio dagli emiliani. Gli esami, però, non sono certo finiti. Nel giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) i nerazzurri sono attesi ad un altro test dall’alto coefficiente di difficoltà: a San Siro è infatti in programma la sfida contro il Milan di Sergio Conceicao. 🔗bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella: Destini dell'uomo e dell'ambiente mai così connessi -; Mattarella: Da 50 anni il Fai preserva e valorizza beni artistici e monumentali; Mattarella: la cultura ha una forza immane, porta al dialogo e alla pace; Giornata della Terra, appello della Reggenza: Destino dell'uomo e dell'ambiente mai così connessi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Colle: connessi destini uomo e ambiente - "Abbiamo bisogno di generazioni che sappiano trovare alimento nella storia e alzare l'orizzonte del nostro sguardo. Destino dell'uomo e destino dell'ambiente non sono mai stati così strettamente conne ... 🔗servizitelevideo.rai.it