Casolaro Hotellerie la rivoluzione in pasticceria parte dalla sostenibilità

pasticceria, con un’attenzione particolare agli sprechi: sono questi i pilastri della filosofia dei due incontri promossi da Casolaro Hotellerie al CIS di Nola il 6 maggio, che vedranno protagonista il maestro pasticciere Cesare Murzilli, membro dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). I due appuntamenti, realizzati in collaborazione con Pavoni Italia – punto di riferimento nel settore Food Equipment e Industrial con oltre 45 anni di esperienza – propongono un approccio concreto al tema della sostenibilità alimentare. Si comincia con la demo “Dessert al piatto e la merenda pomeridiana”, dalle 09:30 alle 12:30, rivolta ai professionisti del settore HoReCa, proseguendo nel pomeriggio con le “Monoporzioni estive”, dalle 14:30 alle 17:30, pensata sia per pasticcieri professionisti sia per appassionati. Leggi su Ildenaro.it Coniugare creatività e responsabilità ambientale in, con un’attenzione particolare agli sprechi: sono questi i pilastri della filosofia dei due incontri promossi daal CIS di Nola il 6 maggio, che vedranno protagonista il maestro pasticciere Cesare Murzilli, membro dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). I due appuntamenti, realizzati in collaborazione con Pavoni Italia – punto di riferimento nel settore Food Equipment e Industrial con oltre 45 anni di esperienza – propongono un approccio concreto al tema dellaalimentare. Si comincia con la demo “Dessert al piatto e la merenda pomeridiana”, dalle 09:30 alle 12:30, rivolta ai professionisti del settore HoReCa, proseguendo nel pomeriggio con le “Monoporzioni estive”, dalle 14:30 alle 17:30, pensata sia per pasticcieri professionisti sia per appassionati.

