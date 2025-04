Il caso Becciu anima le congregazioni pre Conclave cardinale Versaldi | C’è giudizio ma ci sarà appello

cardinale Giuseppe Versaldi spiegando che sul caso Becciu restano da verificare le volontà del defunto Pontefice. Leggi su Fanpage.it “Non siamo chiamati a cambiare la volontà del Papa ma solo a verificarla” ha dichiarato ilGiuseppespiegando che sulrestano da verificare le volontà del defunto Pontefice.

