Positivo all’alcoltest patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia

Positivo all'alcoltest, patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia

Positivo all’alcoltest, ritirata la patente al comandante della polizia locale di Finale Emilia - Quello condotto dai carabinieri di Cento, nel Ferrarere, sembrava un normale controllo. Dopo la verifica dei documenti, gli agenti hanno deciso di sottoporre il conducente all’alcoltest, che ha dato esito positivo: sono così scattate multa e ritiro della patente. Nulla di insolito, se non fosse che alla guida si trovava Fabio Ferioli, comandante della Polizia locale di Finale Emilia (Modena). Verso l’ora di pranzo, il capo della Polizia locale – che, pur essendo fuori servizio, vestiva ancora l’uniforme – era uscito da un bar ad Alberone. 🔗ilfattoquotidiano.it

Finale Emilia, il comandante dei Vigili positivo all’alcoltest: multa e patente ritirata, ora rischia pure sanzioni disciplinari - Nella mattinata di martedì 22 aprile, i carabinieri di Cento (Ferrara) si trovano sul ciglio della strada per effettuare alcuni controlli. Tra gli automobilisti fermati e sottoposti ad alcoltest ce n’è uno che risulta positivo, facendo scattare la multa e il ritiro della patente. Niente di particolarmente sorprendente, se non fosse per un dettaglio: l’uomo in questione, scrive il Corriere di Bologna, è Fabio Ferioli, comandante della polizia locale di Finale Emilia, in provincia di Modena. 🔗open.online

Patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia, positivo all'alcoltest - Nei controlli stradali messi in atto dai Carabinieri di Cento, martedì scorso, è finito anche un automobilista particolare. I militari, infatti, hanno fermato l'auto su cui viaggiava il comandante della Polizia Locale di Finale Emilia, dopo la pausa pranzo trascorsa in un locale di Alberone di... 🔗modenatoday.it

